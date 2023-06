HSV-Verlängerung: Jattas Bedingung

Bakery Jatta könnte eine Vertragsverlängerung beim Hamburger SV an eine erhebliche Gehaltserhöhung knüpfen. Nach Informationen der ‚Bild‘ würde der Flügelstürmer gerne in die Riege der Top-Verdiener um Robert Glatzel und Sonny Kittel aufsteigen, die über eine Million Euro Jahresgehalt einstreichen sollen.

Jattas Einkommen soll im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Der Vertrag des 25-Jährigen endet in einem Jahr. Erste lose Gespräche über eine Verlängerung sind bereits angelaufen. In der abgelaufenen Saison kam Jatta beim Zweitligisten auf sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Assists) in 23 Ligaspielen.

