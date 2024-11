Sporting präsentiert Amorim-Nachfolger

Sporting Lissabon ernennt João Pereira zum Nachfolger von Erfolgstrainer Rúben Amorim, der am heutigen Montag seine Arbeit bei Manchester United aufnehmen wird. Wie der portugiesische Meister bekanntgibt, führt Pereira von nun an die Geschicke an der Seitenlinie. Der 40-Jährige trainierte bislang das B-Team von Sporting und ist seit 2021 in unterschiedlichen Funktionen für den Klub tätig. Über die Vertragslänge des Amorim-Nachfolgers macht Sporting keine Angaben.

Als Profi war Pereira unter anderem ein halbes Jahr für Hannover 96 aktiv, bei Sporting verbrachte der ehemalige Rechtsverteidiger mit einigen Unterbrechungen mehr als sechs Jahre. Nun folgt für Pereira die erste Trainerstation im Herrenbereich. Sporting belegt nach elf Spieltagen den ersten Tabellenplatz und hat sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger FC Porto. Pereira kann das Team nun in der anstehenden Länderspielpause ausgiebig auf die anstehende 4. Pokalrunde gegen Amarante (22. November) vorbereiten.