Öffentliche Demontage: Südkorea feuert Klinsmann

Jürgen Klinsmann ist nicht länger Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft. Das gibt der dortige Fußball-Verband KFA offiziell bekannt. Die Entlassung des 59-Jährigen, der mit Südkorea im Halbfinale des Asien Cups an Jordanien scheiterte, geht mit deutlicher Kritik einher. „Klinsmann hat es nicht geschafft, die Fähigkeiten zu zeigen, die wir von einem Nationaltrainer erwarten. Das beinhaltet die Bereiche Spiel-Management, Spieler-Management und Arbeitsmoral“, heißt es in einem offiziellen Statement des KFA.

Verbandspräsident Chung Mong-gyu fügte auf einer Pressekonferenz hinzu (zitiert via ‚Bild‘): „Es fehlte beim Asien-Pokal an taktischer Vorbereitung. Darüber hinaus gab es Meinungen, die darauf hindeuteten, dass der Trainer während der Amtszeit nicht die Bereitschaft gezeigt habe, verschiedene Spieler direkt zu beobachten und für die Nationalmannschaft zu entdecken.“ Und weiter: „Er konnte die Atmosphäre und die internen Konflikte nicht richtig einschätzen. Es gab auch Kritik an der mangelnden Anleitung bei der Festlegung der Disziplin und Standards der Mannschaft.“ Klinsmann hatte das Nationalteam im Februar 2023 übernommen.