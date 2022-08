Stoke schmeißt Trainer O’Neill raus

Michael O’Neill ist nicht länger Trainer von Stoke City. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, hat man sich vom Übungsleiter getrennt. Interimsmäßig übernimmt der bisherige Co-Trainer Dean Holden.

Stoke City can confirm that manager Michael O’Neill has left the Club.



Assistant manager Dean Holden will take interim charge of the first-team.