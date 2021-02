Inter: Keine Transfers am Deadline Day

Der Transfermarkt ist laut Giuseppe Marotta für Inter Mailand geschlossen. Der Geschäftsführer sagt bei ‚Sportmediaset‘: „Wir werden heute keinen Spieler mehr kaufen oder abgeben. Christian Eriksen wird bleiben. Auch der Tauschdeal Edin Dzeko gegen Alexis Sánchez ist vom Tisch.“ Ivan Perisic, der zuletzt mit dem FC Everton in Verbindung gebracht wurde, bleibt ebenfalls bei den Nerazzurri.

Unter der Anzeige geht's weiter

Inter steht derzeit mit 44 Punkten auf Platz zwei der Serie A-Tabelle. In der Champions League schied man in einer Gruppe mit Borussia Mönchengladbach aus. Transfers gab es in der laufenden Transferperiode bislang keine bei den Mailändern.