„FC Syndesmose“: Rose gibt Update zu RB-Quartett

RB Leipzigs Cheftrainer Marco Rose hat auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Duell mit dem FC St. Pauli (Dienstag, 18 Uhr) verlauten lassen, dass man noch eine Zeit lang auf Linksverteidiger David Raum (26) sowie den offensiven Mittelfeldspieler Xavi Simons (21) verzichten muss. „Wir sind der FC Syndesmose mittlerweile. […] Wir glauben, dass wir beide in diesem Jahr noch auf den Trainingsplatz bringen können. Xavi wurde am Wochenende operiert, da ist Spielfähigkeit noch in diesem Kalenderjahr ein heroisches Ziel“, so Rose. Für Xavi kommt ein Einsatz am letzten Spieltag des Jahres gegen den FC Bayern kurz vor Weihnachten also definitiv zu früh. Bei Raum wolle man allerdings nichts ausschließen. „Bei David müssen wir schauen, ob es vielleicht für das Bayern-Spiel reicht. Es wird sicherlich eng, aber da machen wir uns Hoffnungen, dass da noch etwas geht“, führt Rose aus.

Zudem hat RB verkündet, dass bei Torhüter Péter Gulácsi (34) keine strukturelle Verletzung vorliegt und er zeitnah das Training wieder aufnehmen wird. Lois Opendas (24) Einsatz in der Pokal-Partie ist derweil fraglich, lassen die Leipziger wissen. Nach dem Schlusspfiff gegen Freiburg (3:1) am vergangenen Samstag wurde der Stürmer behandelt und humpelte anschließend bandagiert vom Feld.