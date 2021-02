Leipzig vs. Liverpool: Die Aufstellungen

Normalerweise wäre der FC Liverpool gegen RB Leipzig als amtierender englischer Meister und Champions League-Sieger 2019 klarer Favorit. Derzeit durchlaufen die Reds jedoch die größte sportliche Krise, seit Jürgen Klopps Amtsübernahme im Jahr 2015.

Ganz anders ist die Stimmung bei den Leipzigern. Mit vier Siegen in Folge im Gepäck strotzt RB vor Selbstbewusstsein. Zudem stellen die Sachsen mit nur 18 Gegentreffern in 21 Spielen die beste Defensive der Bundesliga – in den vergangenen vier Partien kassierte der Brause-Klub nur einen Treffer.

Gerade dort hat Liverpool aktuell große Probleme, da mit Virgil van Dijk, Joel Matip, Joe Gomez und Fabinho die wichtigsten Defensiv-Spieler für die Zentrale fehlen. Dafür feiert Ozan Kabak sein Debüt in der Königsklasse für den derzeitigen Premier League-Sechsten. Bei Leipzig fehlen noch immer Konrad Laimer, Dominik Szoboszlai und Emil Forsberg.

