Wagner übernimmt Job bei RB Leipzig

Für David Wagner steht die Rückkehr in die Bundesliga bevor. Allerdings wird der 53-Jährige keine Mannschaft übernehmen, sondern laut ‚Sport Bild‘ künftig als neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei RB Leipzig agieren. Hier scheidet Manuel Baum nach zwei Jahren aus dem Amt.

Während Baum in ähnlicher Rolle beim FC Augsburg aufschlagen wird, tritt Wagner erstmals in seiner Karriere einen Posten dieser Art an. Der gebürtige Frankfurter arbeitete von 2007 bis Mai 2024 durchgehend als Cheftrainer für verschiedene Klubs. Zuletzt betreute er 75 Pflichtspiele lang das Team von Norwich City, ehe es zur Entlassung kam.