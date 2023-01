Gladbacher Machtwort: „Werden Sommer nicht abgeben“

Der FC Bayern muss sich von dem Traum verabschieden, dass Yann Sommer (34) in der Rückrunde das Tor beim Rekordmeister hüten wird. „Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt“, macht Sportdirektor Roland Virkus laut der ‚Rheinischen Post‘ deutlich.

Die Münchner müssen sich nun anderweitig nach einer neuen Nummer eins für die zweite Halbserie umsehen. Zuvor hatte sich der FC Bayern bereits bei Alexander Nübel die Zähne ausgebissen. Der 26-Jährige ist aktuell vom FCB an die AS Monaco ausgeliehen. Weil er einen erneuten Zweikampf mit Manuel Neuer scheut, will Nübel aber derzeit nicht an die Säbener Straße zurückkehren.

Stindl: „Werden Gespräche intensivieren“

Sommer hingegen hätte ein Engagement bei den Bayern durchaus gereizt. Der Schweizer soll sich mit dem Bundesliga-Tabellenführer sogar schon einig gewesen sein. Nun wird er die Rückrunde aber in Gladbach verbringen. Sein Vertrag bei der Borussia läuft dann zum Saisonende aus.

In Gladbach hat man bis dahin Planungssicherheit. In München ist das Problem zwischen den Pfosten kurz vor dem Rückrunden-Beginn akuter denn je.