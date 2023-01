Schalke: Reis erläutert Cissé-Degradierung

Ibrahima Cissé mag vorerst in die U23 des FC Schalke abgeschoben sein, aussortiert ist der 21-jährige Innenverteidiger damit aber noch lange nicht. „Der Junge hat ein riesengroßes Potenzial. Im Moment ist es so, dass er das Potenzial nicht ausschöpft“, erläutert Thomas Reis gegenüber der ‚WAZ‘, „wir brauchen die ganze Energie, um die Mannschaft, um den Verein auf den Kampf um den Klassenerhalt vorzubereiten. Da war er im Moment nicht so fokussiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nichtsdestotrotz habe Cissé das Zeug, um langfristig zum Stammspieler bei den Profis aufzusteigen. Reis: „Der Junge muss spätestens im Sommer, vielleicht schon früher, soweit sein, dass Schalke 04 einen sehr, sehr guten Innenverteidiger hat. Die Voraussetzungen hat er definitiv.“ An Perspektive mangelt es dem Malier also keineswegs. Entsprechend ist sein Vertrag noch bis 2026 datiert.

Lese-Tipp

Schalke arbeitet an Frey-Transfer