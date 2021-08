Schalke: Bozdogan vor Leihe zu Rapid Wien

Can Bozdogan vom FC Schalke 04 steht vor einer Leihe in die österreichische Bundesliga. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ befinden sich die Königsblauen bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Rapid Wien. Bei den Grün-Weißen soll das 20-jährige Mittelfeldtalent Spielpraxis sammeln.

In Gelsenkirchen steht der gebürtige Kölner noch bis 2024 unter Vertrag. Erst vor zehn Monaten verlängerte Bozdogan seinen Kontrakt vorzeitig. In der vergangenen Spielzeit kam der zentrale Mittelfeldspieler zu 14 Einsätzen in der Bundesliga. Dabei legte er zwei Tore auf.

Auf Schalke hat es der Linksfuß aufgrund der Konkurrenzsituation momentan schwer auf Spielminuten zu kommen. Im zentralen Mittelfeld stießen mit Victor Pálsson (30), Dries Wouters (24), Danny Latza (31) und neuerdings Rodrigo Zalazar (21) gleich vier Neuzugänge zum Kader.