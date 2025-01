Schalke: Lasme überrascht mit doppelter Ansage

Der FC Schalke 04 will Bryan Lasme so schnell wie möglich von der Gehaltsliste streichen, doch der Stürmer hat etwas dagegen. Im Testspiel gegen den FC Aarau erzielte der 26-Jährige beim 3:1-Sieg gleich zwei Treffer und überraschte die Medienvertreter hinterher mit seinen Aussagen: „Ich fühle mich hier wohl und will bleiben. Es hat noch niemand mit mir gesprochen.“ Ein Verbleib scheint also doch nicht ausgeschlossen.

Dabei ist der Franzose einer der Top-Verdiener in Gelsenkirchen, zahlte seinen Status aber bislang auf dem Platz noch nicht zurück. Immer wieder werfen den Angreifer auch Verletzungen aus der Bahn, in den drei Partien vor der Winterpause verzichtete Trainer Kees van Wonderen gänzlich auf Lasme.