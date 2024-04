Leverkusen: Rolfes will auf Talente bauen

In Zukunft will Sportchef Simon Rolfes bei Bayer Leverkusen vermehrt die eigenen Jugendspieler im Auge behalten. Dem ‚kicker‘ sagt der frischgebackene Deutsche Meister: „Du wirst nicht permanent in fertige Spieler investieren können.“ Vor allem aus dem aktuellen U17-Kader verspreche man sich „einen Schub“. Bis zu zehn Jugendspielern aus der Mannschaft traue man den Sprung zu den Profis zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um Eigengewächsen künftig den Übergang zu den Profis geschmeidiger zu gestalten, schaut Bayer nach passenden Leihklubs. Hierbei sei laut Rolfes aber vor allem wichtig: „Wer ist dort Trainer? Welche Spielidee wird verfolgt? Und wie arbeitet der Klub?“ Gut möglich, dass sich die ganze Jungen von Bayer also künftig erstmal bei einem anderen Verein beweisen müssen, bevor sie eine Chance in der BayArena erhalten.