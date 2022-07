Kalajdzic über Bayern-Transfer: „Gäbe kein besseres Timing“

Mit dem Abgang von Robert Lewandowski (33) ist vor wenigen Tagen eine Ära beim FC Bayern zu Ende gegangen. Wie geht es nun weiter an der Säbener Straße? Verpflichten die Münchner in diesem Sommer einen neuen Mittelstürmer oder springen schon anwesende Spieler in die Bresche?

Unter der Anzeige geht's weiter

Einer, der im erstgenannten Fall zumindest noch Außenseiterchancen haben könnte, ist Sturm-Riese Sasa Kalajdzic vom Ligarivalen VfB Stuttgart. „Wenn man es nüchtern und neutral betrachtet, dann gäbe es wahrscheinlich kein besseres Timing“, bemerkt der 25-Jährige auf ‚Sky‘-Nachfrage zu einem möglichen Wechsel an die Säbener Straße.

„Ich kann das nicht entscheiden“

„Bei Bayern“, so Kalajdzics Beobachtung, „gibt es keinen Stürmer, der nur ein Jahr da ist. Also wahrscheinlich ist das Timing richtig gut.“ Andererseits weiß der Österreicher: „Ich kann jetzt nicht entscheiden, ob ich zu den Bayern gehe. Die Bayern müssen auch fragen ob ich kommen möchte und mir ein Angebot machen.“

An den VfB ist Kalajdzic nur noch ein Jahr gebunden und könnte den Schwaben mit einem Vereinswechsel eine hohe Ablöse von über 20 Millionen Euro ermöglichen. In Bad Cannstatt stehen sie dem offen gegenüber. Vorerst ist aber weiter abwarten angesagt, denn konkrete Angebote sind bis dato nicht eingegangen.