Tauschpläne um Haaland: Chelsea blockt Anfragen für Abraham

Gestern sickerte durch, dass Roman Abramovich bereit sein soll, die zuletzt kursierenden 175 Millionen Euro für einen möglichen Transfer von Erling Haaland (20) bereitzustellen. Zunächst sei aber vonnöten, Spieler von der Gehaltsliste zu streichen und selbst Einnahmen zu generieren.

Ein möglicher Kandidat: Tammy Abraham, der unter Thomas Tuchel in der vergangenen Saison nur eine Nebenrolle einnahm. Doch verkauft respektive verliehen werden soll der 23-jährige Stürmer dann offenbar vorerst doch nicht. Laut dem ‚Daily Mirror‘ haben die Blues Anfragen von Interessenten wie Aston Villa und West Ham United geblockt. Der angebliche Hintergrund: Man wolle Abraham für einen Tausch mit Haaland verfügbar halten.

Gerüchte um Abraham als Tauschobjekt zuzüglich einiger Millionen Euro machen bereits seit einiger Zeit die Runde. Die Bereitschaft von Borussia Dortmund, Haaland abzugeben, geht allerdings nach wie vor gegen null – unabhängig von der Höhe und Art des Angebots.

Bedenken müssen Michael Zorc und Co. allerdings auch, dass der Norweger in einem Jahr für 75 Millionen Euro gehen darf. Eine Differenz von satten 100 Millionen also. Dennoch sind die Chelsea-Bemühungen bislang unter der Rubrik Wunschdenken einzuordnen.