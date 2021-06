Haaland: Chelsea erwägt Tausch-Angebot

Erling Haaland steht in diesem Sommer nicht zum Verkauf, das machte Borussia Dortmund zuletzt mehrfach deutlich. Der FC Chelsea will angeblich dennoch nichts unversucht lassen. Die ‚Daily Mail‘ und die ‚Times‘ berichten, dass die Londoner einen Tauschvorschlag in Betracht ziehen.

Zusätzlich zu einer stattlichen Ablöse sei es ein Gedankenspiel, dem BVB Tammy Abraham anzubieten. Der 23-jährige Mittelstürmer kam in der abgelaufenen Saison nur unregelmäßig zum Einsatz, schoss in 32 Pflichtspielen zwölf Tore – in der Vorsaison waren es noch 18 Treffer.

Derzeit deutet nichts darauf hin, dass man sich in Dortmund auf solch einen Deal einlassen wird. Für Chelsea und Trainer Thomas Tuchel aber ist die Priorität klar: Im Sommer soll ein neuer Neuner kommen. Auch Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Romelu Lukaku (Inter Mailand) sind ein Thema.