Kane, Lukaku, Hofmann & Co.: Chelseas ehrgeizige Sommerpläne

Nicht jeder feierte Timo Werner (25) und Kai Havertz (21) im vergangenen Sommer für ihre Transfers zum FC Chelsea. Immerhin wurden die Londoner – damals noch unter den Fittichen von Klublegende Frank Lampard – nur noch zur erweiterten Premier League-Spitze gezählt und waren gegenüber der Konkurrenz aus Liverpool und Manchester klar im Hintertreffen.

Eine Spielzeit später darf sich Chelsea dank Lampard-Nachfolger Thomas Tuchel zum zweiten Mal in seiner Klubhistorie Champions League-Sieger nennen. Zur Vollkommenheit fehlt dem im Januar eingestiegenen deutschen Übungsleiter nun der Premier League-Titel. Was ein Glück, wenn der Geldgeber derart spendabel ist wie Klubbesitzer Roman Abramowich.

Tuchel – mit einer automatischen Zweijahresverlängerung belohnt – und der russische Ölmagnat werden sich einig sein, dass der Kader qualitativ nochmals zulegen muss, um die nationale Konkurrenz hinter sich zu lassen. Einen Überblick über Chelseas Transferpläne verschafft die ‚Times‘.

Kane oder Lukaku

Interesse besteht an Topstürmer Harry Kane (27) vom Stadtrivalen Tottenham Hotspur. Abramovich und CEO Marina Granovskaia sollen Tuchels Meinung zum Torjäger eingeholt haben – es wäre verwunderlich, sollte sich der Coach gegen ein solches Spielerkaliber aussprechen.

Eine Kane-Alternative von ähnlicher Kragenweit wäre Romelu Lukaku (28). Laut ‚Daily Mail‘ befindet sich an der Stamford Bridge bereits ein Angebot für den Sturmtank von Inter Mailand in Planung. Das Boulevardblatt schätzt Chelseas Chancen bei Lukaku höher ein als bei Kane – in der Tat müssen die Nerazzurri im Gegensatz zu Tottenham namhafte Spieler zu Geld machen.

Bundesliga-Duo im Visier

Borussia Dortmunds nicht zum Verkauf stehenden Torgaranten Erling Haaland (20) hingegen können sich die Londoner in diesem Sommer wohl abschminken. Grundsätzlich bleibt die Bundesliga aber ein interessantes Pflaster für die Blues.

Angreifer und EM-Teilnehmer Jonas Hofmann (28, Borussia Mönchengladbach) findet sich ebenso in der Kandidaten-Auflistung der ‚Times‘ wieder wie Maxence Lacroix (21, VfL Wolfsburg). Beim französischen Innenverteidiger müsste Chelsea allerdings auf die Tube drücken, denn RB Leipzig hat Lacroix zum Wunschspieler erkoren und befindet sich schon in aussichtsreichen Gesprächen.

Ein weitere Säule der Personalplanungen sind Verlängerungen mit bereits anwesenden Leistungsträgern. Hier liegt der aktuelle Fokus klar auf der Innenverteidigung: Thiago Silva (36) soll in Kürze um ein Jahr verlängern, Antonio Rüdiger (28, Vertrag bis 2022) nach der EM folgen. Und auch Andreas Christensen (25, Vertrag bis 2022) kann sich laut ‚Times‘ gute Chancen auf einen neuen Kontrakt ausrechnen. Es tut sich einiges an der Stamford Bridge.