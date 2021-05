Inter: Conte-Trennung besiegelt

Die Trennung zwischen Inter Mailand und Antonio Conte ist wohl perfekt. Wie ‚Sky Italia‘ vermeldet, hat sich der italienische Meister mit seinem Cheftrainer auf eine Abfindung in Höhe von sieben Millionen Euro geeinigt. Der Wunsch nach einer Beendigung der Zusammenarbeit ging dabei von Conte aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auslöser soll ein persönliches Gespräch zwischen den Inter-Bossen und dem 51-Jährigen gewesen sein. An dieser Stelle wurde der Übungsleiter von den Planungen für den Sommertransfermarkt in Kenntnis gesetzt. So will Inter das Gehaltsbudget um 15 bis 20 Prozent reduzieren. Zudem soll durch Verkäufe ein Transferüberschuss von 100 Millionen Euro erzielt werden. Die