KSC verlängert mit Vorlagenkönig Jung

Sebastian Jung bleibt dem Karlsruher SC erhalten. Wie der Zweitligist mitteilt, verlängert der 33-jährige Rechtsverteidiger seinen Vertrag. Zur Laufzeit macht der KSC keine Angaben.

Jung war 2020 mit der Erfahrung aus 155 Bundesliga-Spielen nach Karlsruhe gekommen. Sein Verletzungspech setzte sich bei den Badenern zunächst fort – in der laufenden Saison fand der einstige DFB-Nationalspieler (ein Länderspiel) aber wieder so richtig in Tritt. Mit sieben Torvorlagen ist Jung bester Vorbereiter des KSC und auf der rechten Seite nicht mehr wegzudenken.