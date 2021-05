Überraschung: Conte vor Inter-Abschied

„Scheidung!“ So titelt am heutigen Mittwoch unter anderem die „Gazzetta dello Sport“. Auch ‚Sky Italia‘ und der ‚Corriere dello Sport‘ berichten, dass Antonio Conte seinen Posten als Cheftrainer bei Inter Mailand in Kürze räumen wird. Schon in den nächsten 48 Stunden könne es soweit sein.

Der Wunsch nach einer Trennung gehe dabei vom 51-Jährigen aus. Auslöser sei ein persönliches Gespräch zwischen den Inter-Bossen und Conte, das kürzlich stattgefunden hat. An dieser Stelle wurde der Übungsleiter von den Planungen für den Sommertransfermarkt in Kenntnis gesetzt. Geschmeckt haben diese Informationen Conte den Berichten zufolge aber gar nicht.

So will der neue italienische Meister das Gehaltsbudget um 15 bis 20 Prozent reduzieren. Zudem soll durch Verkäufe ein Transferüberschuss von 100 Millionen Euro erzielt werden. Die von anderen Vereinen umworbenen Leistungsträger wie Romelu Lukaku (28), Achraf Hakimi (22) und Lautaro Martínez (23) gelten auf einmal als Abschiedskandidaten.

Wartet Real?

In Spanien nimmt man die Meldungen aus Italien direkt zum Anlass und bringt Conte als möglichen Nachfolger von Zinedine Zidane ins Spiel. Der ‚as‘ zufolge stand der ehemalige Nationaltrainer der Squadra Azzurra schon in der Vergangenheit weit oben auf der königlichen Liste.

Zukunftsmusik. Zunächst muss geklärt werden, ob und wie Conte aus seinem Vertrag bei den Nerazzurri herauskommt. Oder ob die chinesischen Bosse ihren Coach doch noch besänftigen können. Eine Entscheidung in dieser Frage dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.