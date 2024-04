Thuram schießt Inter zum Scudetto

Inter Mailand ist zum 20. Mal italienischer Fußballmeister. Ausgerechnet im Stadtderby gegen den Tabellenzweiten AC Mailand machten die Nerazzurri am Montagabend durch einen 2:1-Sieg alles klar. Sechs Spieltage vor Ende der Serie A ist Inter der Scudetto nicht mehr zu nehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

1 - 2

Francesco Acerbi brachte Inter in der 18. Minute per Kopf in Führung, ehe Sommer-Neuzugang Marcus Thuram in der 49. Minute nachlegte. Es war das zwölfte Saisontor für den 26-jährigen Angreifer, der von Borussia Mönchengladbach gekommen war. Vor Saisonstart verpflichtete Inter zudem Yann Sommer (34) und Benjamin Pavard (27) vom FC Bayern – beide wurden gleich integraler Teil der Meistermannschaft.