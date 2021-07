Haaland-Deal: Chelsea-Paket mit Hudson-Odoi

Der FC Chelsea bot Borussia Dortmund im Tausch für Erling Haaland (20) mehr als nur Tammy Abraham (23) an. Laut ‚Sky‘ wäre auch eine Verrechnung mit Außenbahnspieler Callum Hudson-Odoi (20) möglich gewesen, die Schwarz-Gelben erteilten den Londonern wie auch im Fall von Abraham eine Absage.

Bei den Blues versucht man, für die Haaland-Verpflichtung alle Hebel in Bewegung zu setzen. Am gestrigen Mittwoch wurde berichtet, dass Chelsea-Besitzer Roman Abramovich die anvisierten 175 Millionen Euro für die Verpflichtung der norwegischen Tormaschine bereitstellen will.