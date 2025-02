Zwei Optionen: Wanner vor wegweisender Entscheidung

Obwohl Paul Wanner mitten in seiner ersten Bundesliga-Saison steckt, ist schon klar, dass dem 19-Jährigen eine blühende Zukunft bevorsteht. Trotz seines jungen Alters stellt der offensive Mittelfeldspieler bei seiner Leihe zum 1. FC Heidenheim immer wieder sein herausragendes Können unter Beweis. Das bleibt seinem Stammklub FC Bayern zwar nicht verborgen, dennoch ist seine Zukunft in München unsicher.

Laut ‚Sport Bild‘ will Wanner nach der laufenden Saison mit den Verantwortlichen evaluieren, wie seine Einsatzzeiten in der kommenden Spielzeit aussehen würden. Gehört der in Österreich geborene deutsche U21-Nationalspieler nicht „zum Kreis der ersten 14 bis 15 Spieler“, so das Fachmagazin, peile er eine weitere Leihe an.

Interessenten stehen Schlange

An möglichen Abnehmern für Wanner mangele es weiterhin nicht. Borussia Dortmund wollte den Youngster längst verpflichten. Nach der laufenden Spielzeit könnten dem Bericht zufolge der VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt anklopfen. Beide Klubs haben weiterhin Interesse an einer Leihe.

Fraglich nur, ob sich Vereine wie der BVB, der VfB oder die Eintracht mit einer Leihe ohne Option auf Weiterbeschäftigung einlassen. Alle drei Bundesligisten sind potenzielle Champions League-Teilnehmer und werden sich nicht als reiner Ausbildungsverein für die Bayern sehen. In München betonten die Offiziellen zum Ende des vergangenen Jahres, dass man mit Wanner plant. Wohin der Karriereweg des Linksfußes führt, wird sich wohl im Sommer weitestgehend entscheiden.