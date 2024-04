United mit doppeltem Verletzungspech

Manchester United hat es gleich doppelt erwischt. Wie die Red Devils bekanntgeben, fallen Victor Lindelöf (29) und Lisandro Martínez (26) beide mit Muskelverletzungen aus. Die Innenverteidiger werden jeweils mindestens einen Monat lang nicht zur Verfügung stehen.

Lindelöf wurde im Spiel gegen den FC Brentford (1:1) am vergangenen Samstag nach 69 Minuten aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt. Martínez traf es im Training mit einer Blessur an der Wade. Der Argentinier hatte am gegen Brentford seine erste Partie seit Februar absolviert und muss nun wieder lange zuschauen.