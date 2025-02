Union: Neuer Leihklub für Bedia

Chris Bedia wird bei einem anderen Verein untergebracht. Union Berlin verkündet offiziell, dass die Leihe des Mittelstürmers zu Hull City frühzeitig beendet wird. Stattdessen verbringt der 28-jährige Ivorer die restliche sowie kommende Saison bei den Young Boys aus Bern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor rund einem Jahr war Bedia für zwei Millionen Euro vom FC Servette zu Union gewechselt. Der Linksfuß konnte sich aber weder in Köpenick noch anschließend in der englischen zweiten Liga nachhaltig durchsetzen. Jetzt soll es für Bedia, der an den Bundesligisten bis 2027 vertraglich gebunden ist, in der Schweiz besser laufen.