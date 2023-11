Wirtz-Poker: Auch Liverpool im Rennen

Florian Wirtz hat mit seinen Leistungen bei Bayer Leverkusen einen weiteren Topklub auf die Liste der Bewerber gesetzt. Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, gesellt sich nun auch FC Liverpool zu den europäischen Spitzenvereinen, die für das 20-jährige Ausnahmetalent Schlange stehen. Jürgen Klopp sieht in Wirtz einen möglichen Nachfolger für Superstar Mohamed Salah (31), sollte dieser die Reds verlassen.

Wirtz ist in der laufenden Saison in herausragender Form. Der Rechtsfuß hat mit seinen sechs Treffern und neun Assists riesigen Anteil am Saisonverlauf von Leverkusen. Ein möglicher Abschied von der Werkself wäre aber erst im nächsten Sommer realistisch. Vor allem, da sich Bayer unter Trainer Xabi Alonso mitten im Titelrennen befindet. Ein vorzeitiger Abschied im kommenden Januar stand für den noch bis 2027 gebundenen Offensivspieler ohnehin nie zur Debatte.