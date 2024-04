Medien: Napoli an Kim-Leihe interessiert

Die SSC Neapel denkt über ein Angebot für Min-jae Kim nach. Nach Informationen der Zeitung ‚Il Mattino‘ würden die Süditaliener den Verteidiger des FC Bayern München gerne per Leihe zurück zum Klub holen. Der Südkoreaner wechselte erst vor der Saison für 50 Millionen Euro von Neapel nach München, kann sich jedoch bei seinem neuen Klub bisher nicht nachhaltig durchsetzen. Zwar stand Kim bei vielen Partien in der Startelf, sah sich aber wie seine Innenverteidiger-Kollegen immer wieder Kritik ausgesetzt. Gute Leistungen wechselten sich mit unglücklichen Auftritten in konstanter Regelmäßigkeit ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Neapel war Kim unumstrittener Stammspieler und gewann mit den Azzurri im Vorjahr den Scudetto. Den Italienern schwebt laut ‚Il Mattino‘ eine einjährige Leihe vor. Zum Problem könnte dabei allerdings das üppige Gehalt des Innenverteidigers werden. Der 27-Jährige verdient bei den Bayern mehr als 8,5 Millionen Euro pro Jahr. Das übersteigt die Gehaltsobergrenze der Italiener. Der Klub müsste für seinen ehemaligen Star eine Ausnahme machen oder aber die Münchner herunterhandeln.

Lese-Tipp

Neapel: Osimhen-Ersatz im zweiten Anlauf?

Neben der SSC Neapel gibt es noch andere Interessenten. Dem Vernehmen nach ist der Südkoreaner der Wunschspieler von Inter Mailand für die kommende Saison. Dass die Bayern Kim abgeben würden, ist jedoch mehr als fraglich. Ein Verkauf des 27-Jährigen sei trotz der schwankenden Leistungen „kein Thema“ beim FCB, hieß es zuletzt aus Vereinskreisen.