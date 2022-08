Cavani unterschreibt bei Valencia

Nach Ablauf seines Vertrags bei Manchester United setzt Edinson Cavani seine Karriere in Spanien fort. Der FC Valencia verkündet die Verpflichtung des erfahrenen Torjägers offiziell. Cavani unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

Der 35-Jährige geht somit zum ersten Mal in La Liga auf Torejagd. Bislang wies er seine Qualitäten im gegnerischen Strafraum in Uruguay, Italien, Frankreich und England nach. Bei Manchester United geriet Cavani in der abgelaufenen Spielzeit aufs Abstellgleis. Dennoch erzielte er in 15 Einsätzen zwei Tore in der Premier League.

Bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar will sich Cavani in Topform präsentieren. Mit Uruguay trifft der 133-fache Nationalspieler in Gruppe H auf Südkorea, Portugal und Ghana. Für den Angreifer könnte es aufgrund seines gehobenen Alters das letzte Großturnier mit der Nationalmannschaft sein.