Miami-Präsident über Alba & Suárez

Jorge Mas, der Präsident von Inter Miami, bestätigt die Gerüchte rund um Jordi Alba und Luis Suárez. Gegenüber der spanischen Tageszeitung ‚El País‘ erklärt der Klubchef: „Wir werden noch zwei oder drei Spieler holen. Wir haben mit Jordi Alba gesprochen - Luis Suarez hat einen Vertrag und eine Ausstiegsklausel. Ich weiß nicht, ob das passieren wird oder nicht.“

Bis zum 15. Juli sollen alle Transfers eingetütet werden, so Mas. Alba ist aktuell vereinslos, Suárez noch bis 2024 an Gremio Porto Alegre gebunden. Beide spielten bereits lange Jahre beim FC Barcelona mit Lionel Messi und Sergio Busquets zusammen, die bekanntlich nach Miami gewechselt sind. Kommt es in Florida zur Wiedervereinigung des Quartetts?

