Bayo wechselt nach Lille

Der OSC Lille bringt die Verpflichtung von Mohamed Bayo in trockene Tücher. Wie die Doggen bekanntgeben, unterschreibt der 24-jährige Stürmer einen Fünfjahresvertrag. Dem Vernehmen nach fließen 14 Millionen Euro Ablöse an Clermont Foot, für den er in der vergangenen Saison 14 Treffer in der Ligue 1 erzielte.

Bayo stand auch bei Eintracht Frankfurt und Hertha BSC auf der Liste. Darüber hinaus wurde der Nationalspieler von Guinea auch mit dem FC Valencia, Tottenham Hotspur und dem FC Everton in Verbindung gebracht.