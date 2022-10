Heinze übernimmt bei Messi-Klub

Die Newell‘s Old Boys haben einen neuen Cheftrainer. Wie der argentinische Erstligist aus Rosario mitteilt, steht Gabriel Heinze künftig an der Seitenlinie des Klubs. Der ehemalige Nationalspieler der Albiceleste lief in seiner aktiven Karriere unter anderem für Manchester United und Real Madrid auf.

Seit Sommer 2021 war der 44-Jährige ohne Job. Zuvor trainierte er Atlanta United in der amerikanischen MLS. Über die Dauer des Vertrags machte der Jugendverein von Weltstar Lionel Messi keine Angaben.

Committed ✊



We are delighted to announce that Gabriel Heinze is the new manager of Newell's Old Boys. #VamosNewells 🔴⚫️ pic.twitter.com/bWvvK6D3al