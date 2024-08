RB: Gómez bestätigt Verlängerung

Für Mario Gómez endet das Projekt RB noch nicht. Laut ‚Sport Bild‘ steht in Kürze die Verlängerung seines Vertrags als Direktor Global im Red Bull-Kosmos über 2025 hinaus an. In seiner Position ist der ehemalige Mittelstürmer verantwortlich für die Zusammenarbeit der verschiedenen Vereine, die dem Multi-Klub-Netzwerk angehören.

„Ihr seid ja gut informiert“, so Gómez gegenüber der Sportzeitschrift, angesprochen auf besagte Verlängerung. Seit Anfang 2022 kümmert sich Gómez bereits um die Belange von RB Leipzig, RB Salzburg, RB Bragantino und den New York Red Bulls.