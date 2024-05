Hummels will „spät entscheiden“: Tendenz Trennung?

Mit Marco Reus (34) verlässt eine Vereinsikone Borussia Dortmund zum Saisonende. Ob mit Mats Hummels ein weiterer Spieler dieses Kalibers seine Zelte beim BVB abbricht, ist noch nicht geklärt. Der routinierte Innenverteidiger will sich mit der Entscheidung über seine Zukunft auch noch ein wenig Zeit lassen.

Auf der gestrigen Pressekonferenz äußerte sich Hummels wie folgt: „Ich habe schon früh gesagt, dass ich das sehr spät entscheiden möchte. Der Verein war einverstanden damit.“ Laut der ‚Bild‘ geht die Tendenz derzeit in Richtung Trennung. Zuletzt hieß es noch, dass ein Verbleib wahrscheinlicher sei. Das Arbeitspapier des 35-Jährigen ist nur noch bis Ende Juni datiert, ein wenig Zeit bleib den Beteiligten also noch.

Bis dahin will Hummels auf verschiedene Dinge achten, die ihm bei der Entscheidungsfindung wichtig sind: „Was gibt der Körper für Signale? Privat habe ich mit meinem Sohnemann das Thema, worauf ich Rücksicht nehme, der in die Schule geht. Da ist mir wichtig, dass sich das damit vereinbaren lässt, was ich danach mache.“ Ein endgültiger Beschluss wird höchstwahrscheinlich erst zum Saisonende fallen.