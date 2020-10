Ismaël übernimmt bei Barnsley

Valérien Ismaël hat einen neuen Trainerposten gefunden. Beim englischen Zweitligisten FC Barnsley unterschreibt der Franzose laut offiziellen Angaben einen Dreijahresvertrag. Ismaël tritt beim Tabellen-21. die Nachfolge von Gerhard Struber an, der sich den New York Red Bulls anschloss.

Bis Mitte Juli war Ismaël beim österreichischen LASK als Trainer und Sportdirektor im Amt gewesen. Barnsleys Generaldirektor Dane Murphy freut sich auf „einen jungen und ehrgeizigen Trainer, der bereits reichlich Erfahrung im Fußball auf dem ganzen Kontinent gesammelt hat.“

We told you there was 𝐁𝐈𝐆 news! 😏