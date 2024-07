Simoni verlässt Frankfurt

Simon Simoni wird die Saison 2024/25 abseits von Eintracht Frankfurt verbringen. Wie der Bundesligist verkündet, wird der 19-jährige Torhüter für ein Jahr in die dritte Liga an den FC Ingolstadt verliehen. Von einer Kaufoption ist keine Rede. Simoni war vor eineinhalb Jahren aus seiner albanischen Heimat zur SGE gewechselt und kam seitdem in der Ober- und Regionalliga zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Simon Simoni hat bei uns durch das Training auf höchstem Niveau sowie Spielpraxis in der U21 die nächsten Schritte gemacht, wir sind von seinem Potenzial weiterhin überzeugt. Durch die Leihe nach Ingolstadt wollen wir für ihn die Rahmenbedingungen schaffen, seine Entwicklung weiter voranzutreiben, indem er in der 3. Liga auf dem nächsthöheren Level weitere Erfahrung sammeln kann“, so Sportdirektor Timmo Hardung.