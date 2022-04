Spanien fürchtet sich vor Deutschland | Barças 960-Millionen-Deal

Spaniens Angst vor Deutschland

Am gestrigen Donnerstag machte sich die englische Presse Sorgen, bei der heutigen WM-Auslosung (ab 18 Uhr im FT-Liveticker) mit der deutschen Nationalmannschaft in derselben Gruppe zu landen. Inzwischen macht man sich auch auf der iberischen Halbinsel ernste Gedanken. „Deutschland ist die Bombe“, prangt plakativ auf der Titelseite der ‚as‘. „Luis Enriques Team ist topgesetzt und will ‚Die Mannschaft‘ unbedingt vermeiden. Deutschland, ein verwundeter Riese, wartet in Topf zwei und will der gesetzten Mannschaft einen Schrecken einjagen.“

Billiglösung Pochettino?

Mauricio Pochettino zählt trotz eines recht leeren Trophäenschranks zur Trainerelite Europas. Die Tage des Argentiniers als Cheftrainer von Paris St. Germain könnten jedoch bald gezählt sein – denn wieder einmal verpasste der Scheichklub die Chance auf den Champions League-Titel. „Pochettino könnte Uniteds günstige Lösung sein“, mutmaßt daher der ‚Daily Express‘. Die englische Boulevardzeitung geht davon aus, dass PSG Pochettino am Ende der Saison vor die Tür setzt. Manchester United würde sich so eine Ablöse für Pochettino sparen.

Barças neue Goldgrube

Der FC Barcelona treibt einen gigantischen Schuldenberg vor sich her, der schon bald deutlich kleiner werden dürfte. „Spotify zahlt an Barça“, lautet die heutige Schlagzeile der ‚Sport‘. Für den Stadionnamen und das Sponsoring der Trainings- und Spielbekleidung der Männer- und Frauenteams der Katalanen winken mindestens 435 Millionen Euro. Für die Saison 2027/28 wird neu verhandelt. „Bei Beibehaltung der gleichen Beträge würden sie in zwölf Jahren satte 960 Millionen Euro zahlen“, schreibt die ‚Sport‘ weiter. Am kommenden Sonntag stimmen die Mitglieder über den Sponsoringdeal mit dem Musikstreaming-Unternehmen ab.