Neuer Innenverteidiger: United blickt nach Portugal

Manchester United hat António Silva von Benfica Lissabon auf dem Zettel. Laut ‚Mirror‘ waren am Mittwoch beim Champions League-Duell zwischen Benfica und Paris St. Germain (1:1) Scouts der Engländer im Stadion, die den 18-Jährigen genau unter die Lupe genommen haben. Der Portugiese entspräche dem von United gesuchten Profil eines jungen Verteidigers mit viel Potenzial, so die englische Tageszeitung.

Silva stand in der laufenden Saison in zehn Pflichtspielen auf dem Platz und war zuletzt Stammkraft in der Innenverteidigung. Sein bis 2027 datierter Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 15 Millionen Euro. Benfica will einen Zwangsverkauf verhindern und plant dem Vernehmen nach, dem Abwehrjuwel einen neuen Kontrakt anzubieten.