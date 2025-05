Zirkzee-Rückkehr nach Italien?

Joshua Zirkzee bietet sich voraussichtlich die Möglichkeit, seine Karriere einmal mehr in der Serie A in Schwung zu bringen. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, beschäftigt sich Inter Mailand intensiv mit dem Angreifer von Manchester United. Die Nerazzurri sind auf der Suche nach einer Alternative für die beiden Stammkräfte Lautaro Martínez (27) und Marcus Thuram (27). Obwohl Zirkzee bei den Red Devils eine schwierige Saison (nur drei Treffer in der Premier League) erlebt, hat man bei Inter nicht dessen Leistungen in der Vorsaison für den FC Bologna mit insgesamt 19 Torbeteiligungen in 37 Pflichtspielen vergessen.

Inter schwebt eine Leihe mitsamt Kaufoption, möglicherweise sogar mit Kaufpflicht, für den 23-Jährigen vor. Erst im vergangenen Sommer war der Niederländer für 42,5 Millionen Euro nach Manchester gewechselt. Sollte sich United nicht für Europa qualifizieren – das Europa League-Finale gegen Tottenham Hotspur steigt am 22. Mai – würden sich Zirkzee deutlich weniger Möglichkeiten auf Spielzeit bieten und so die Wechselwahrscheinlichkeit weiter steigen. Neben dem ehemaligen Bayern-Profi hat Inter dem Bericht zufolge auch andere Optionen im Blick.