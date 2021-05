Chelsea: Drei Abgänge stehen bevor – Tomori-Zukunft noch offen

Beim FC Chelsea laufen die Planungen für das kommende Transferfenster auf Hochtouren. Nach Informationen des italienischen Transfermarkt-Kenners Fabrizio Romano wird der zurzeit an Spartak Moskau verliehene Victor Moses (30) die Blues im Sommer dauerhaft in Richtung des russischen Erstligisten verlassen. Zudem werden offensichtlich sowohl Tiemoué Bakayoko (26), aktuell an die SSC Neapel verliehen, als auch Emerson (26) der Stamford Bridge den Rücken kehren.

Die drei genannten Profis stehen allesamt nur noch bis 2022 in London unter Vertrag, spielten aber auch vor ihren jeweiligen Leihen seit geraumer Zeit nur eine untergeordnete Rolle. Unterdessen wird sich die Zukunft von Fikayo Tomori, der seit Ende Januar auf Leihbasis beim AC Mailand spielt, offenbar im Laufe der nächsten Woche entscheiden. Die Rossoneri besitzen eine Kaufoption in Höhe von kolportierten 28 Millionen Euro.