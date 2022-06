Leipzigs Forderung für Sörloth

RB Leipzig hat eine Preisvorstellung für Alexander Sörloth. Wie der norwegische Sender ‚TV2‘ berichtet, ist der DFB-Pokalsieger bereit, den Mittelstürmer für zehn bis zwölf Millionen Euro zu verkaufen. In der abgelaufenen Saison war Sörloth an Real Sociedad San Sebastián verliehen. Die Kaufoption über 16 Millionen ließen die Basken allerdings verstreichen.

Dennoch ist denkbar, dass Sörloth in San Sebastián bleibt. Das ist nicht nur der Wunsch des 26-jährigen Norwegers. Auch La Real selbst will in Verhandlungen mit Leipzig treten. Auch türkische Klubs sind am wuchtigen Linksfuß interessiert. RB hatte Sörloth 2020 für stolze 20 Millionen Euro verpflichtet. In Sachsen enttäuschte er jedoch und ging ein Jahr später nach Spanien.