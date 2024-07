Werder verlängert mit Agu

Felix Agu bleibt Werder Bremen treu. Wie die Grün-Weißen mitteilen, hat der 24-Jährige seinen Vertrag ein Jahr vor Ablauf verlängert. Über die neue Laufzeit macht Werder wie gewohnt keine Angaben. In der vergangenen Saison absolvierte Agu wettbewerbsübergreifend 24 Pflichtspiele (drei Assists). „Er hat sich gerade in der letzten Saison sehr positiv entwickelt und ich bin sicher, dass er diesen Weg weitergehen wird“, lobt Trainer Ole Werner den Außenbahnspieler.

Agu sagt zu seiner Unterschrift: „Ich bin jetzt vier Jahre hier und nach dem Abstieg habe ich das Gefühl, dass wir als Team kontinuierlich besser geworden sind und sich Spieler bei Werder weiterentwickeln können. Ich fühle mich in der Mannschaft, im Verein und in der Stadt sehr wohl und sehe für mich gute Voraussetzungen, um die nächsten Schritte in meiner Karriere zu machen.“