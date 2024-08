Einigung: BVB-Flirt Kadioglu bald vom Markt?

Brighton, immer wieder Brighton. Der neue Klub von Trainer Fabian Hürzeler hat große Pläne und zeigt sich in diesem Transfersommer äußerst umtriebig. Nach dem 40-Millionen-Transfer von Brajan Gruda (20) und der wohl bevorstehenden Verpflichtung von Georginio Rutter forcieren die Seagulls gleich den nächsten großen Einkauf.

Fabrizio Romano zufolge ist sich Ferdi Kadioglu mit den Brighton-Bossen über eine Zusammenarbeit einig geworden und hat das auch bereits bei seinem Arbeitgeber Fenerbahce, verbunden mit einem klaren Wechselwunsch, kundgetan. Nun geht es darum, die Freigabe zu erhalten. Stand jetzt fehlt diese noch, doch es werde unter Hochdruck daran gearbeitet.

Zu teuer für den BVB

35 Millionen Euro Ablöse soll Fener zuletzt für Kadioglu aufgerufen haben. So spendabel wie sich Brighton bislang zeigt, wird der Premier League-Vertreter vor einer Summe in diesem Bereich wohl nicht zurückschrecken, den Betrag aber wohl gerne noch ein Stück runterhandeln wollen.

Auch Borussia Dortmund hat sich in diesem Sommer schon um den bei der EM so stark aufspielenden Kadioglu bemüht. Die Auftritte im Türkei-Trikot ließen den vorher schon hohen Preis des 24-Jährigen in die Höhe schnellen, sodass eine Verpflichtung für die Borussia nicht mehr darstellbar war. An der englischen Südküste sitzt die Kohle im Vergleich dazu etwas lockerer.