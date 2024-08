46 Millionen: Rutter vor Premier League-Wechsel

Fabian Hürzeler bastelt bei Brighton & Hove Albion weiter an seinem Wunschkader für die Saison und will Georginio Rutter verpflichten. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben die Seagulls die umgerechnet rund 46 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel des Angreifers von Leeds United aktiviert. Mit den Peacocks war der 22-Jährige vor einem Jahr in die Championship abgestiegen, den direkten Wiederaufstieg verpasste der Klub jedoch knapp in den Playoffs.

Für Leeds war Rutter in 65 Pflichtspielen an 26 Treffern direkt beteiligt. Im Januar 2023 hatte der Franzose die TSG Hoffenheim für 34 Millionen Euro verlassen und avancierte damit zum teuersten Einkauf in Leeds‘ Vereinsgeschichte. Vertraglich ist der Linksfuß noch bis 2028 gebunden. Bei Brighton dürfte Rutter den Abgang von Deniz Undav (28) zum VfB Stuttgart kompensieren.