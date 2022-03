Goller-Zukunft: Werder spielt auf Zeit

Werder Bremen vertagt die Entscheidung über die Zukunft von Flügelstürmer Benjamin Goller, aktuell ausgeliehen an den Karlsruher SC. „Wir wissen, dass der KSC Interesse an einem Transfer hat. Aber für uns ist das noch zu früh“, so Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘.

Die Grün-Weißen werden keine vorschnelle Entscheidung treffen. Fritz: „Wir warten die nächsten Wochen und Spiele ab. Es ist noch keine Entscheidung gefallen, ob wir ihn halten oder abgeben wollen.“ Gollers Vertrag an der Weser ist noch bis 2023 datiert. In der Hinrunde war der 23-Jährige zunächst leihweise für Darmstadt 98 am Ball, wurde im Januar dann nach Karlsruhe weitergereicht. In sieben KSC-Spielen erzielte Goller ein Tor.