Villarreals Präsident hofft auf Emery-Verbleib

Beim FC Villarreal glauben die Verantwortlichen zurzeit nicht an einen möglichen Abgang von Trainer Unai Emery. Gegenüber dem ‚Goal.com‘-Journalisten Nizaar Kinsella, erklärt Klubpräsident Fernando Roig: „Ich glaube nicht, dass er mit seinen Gedanken woanders ist.“ Laut Medienberichten ist Emery der Top-Kanididat auf den Trainerposten bei Newcastle United.

„Ich weiß, dass Unai einen Vertrag mit uns hat, und Verträge sind dazu da, erfüllt zu werden. Wir hoffen, dass wir in der Lage sein werden, diesen Vertrag bis zum Ende zu erfüllen“, fährt Roig fort. Emerys Arbeitspapier in Villarreal, mit denen er in der vergangenen Saison überraschend Europa-League-Sieger wurde, läuft noch bis 2023.