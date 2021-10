PSG nimmt Barella ins Visier

Paris St. Germain will im kommenden Sommer einen neuen Mittelfeldspieler verpflichten. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, sind die Franzosen an einem Transfer von Nicolò Barella interessiert. Der 24-Jährige besitzt bei Inter Mailand nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende.

Barella fühlt sich in Mailand nach eigenem Bekunden sehr wohl. Inter möchte mit dem Mittelfeldspieler verlängern und bietet ihm eine Verdopplung des bisherigen Gehalts an. In bislang jedem Spiel der Saison stand Barella auf dem Platz und steuerte in der Liga bereits fünf Vorlagen bei.