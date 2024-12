Ulm bindet Stammkeeper Ortag langfristig

Der SSV Ulm 1846 hat den Vertrag mit Torhüter Christian Ortag langfristig verlängert. Wie der Verein mitteilt, bleibt 29-Jährige bis 2028 bei den Spatzen. „Er verkörpert die Werte unseres Vereins und der Mannschaft und hat in den letzten Jahren herausragende Leistungen gebracht“, so Markus Thiele, Geschäftsführer beim SSV.

Ortag ist seit 2018 bei den Ulmern, damals spielte der Verein noch in der Regionalliga. Seitdem steht der Torhüter beim Tabellen-16. regelmäßig zwischen den Pfosten, machte zwei Aufstiege mit und ist auch in diesem Jahr die unumstrittene Nummer eins. Aktuell befindet sich Ortag nach einem Schlüsselbeinbruch in der Reha. „Es ist ein Traum für mich, mit dem SSV in der zweiten Liga spielen zu dürfen. Die Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren mit den beiden Aufstiegen ist außergewöhnlich.“