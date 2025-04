Verlängert: Brandt bleibt in Ulm

Für Max Brandt geht es auch in der kommenden Saison beim SSV Ulm weiter. Wie der Zweitligist mitteilt, hat sich der Vertrag des 23-jährigen Mittelfeldspielers automatisch um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Dies gilt auch für den Fall, dass der abstiegsbedrohte Klub am Ende der Spielzeit den Gang in Liga drei antreten muss.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele erklärt: „Max ist für uns ein ganz wichtiger Bestandteil. Deshalb freut es uns sehr, dass er in der nächsten Saison bei uns bleiben wird. Wenn es nach uns geht, planen wir auch über 2026 hinaus mit ihm. Aber zunächst wollen wir gemeinsam alles daransetzen, in den vier Endspielen, die uns bis Saisonende bleiben, das Maximum herauszuholen.“