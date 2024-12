HSV plant neuen Manager-Posten

Der Hamburger SV will die Sportliche Führung unterhalb von Sportvorstand Stefan Kuntz neustrukturieren. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, spielt der Zweitligist mit dem Gedanken, die Stelle eines Technischen Direktors neu zu schaffen. Demzufolge wurden bereits über mehrere Stunden „mit mehreren Kandidaten konkrete Gespräche“ geführt. Die Lokalzeitung fügt jedoch an, dass die grundsätzliche Entscheidung, ob die Stelle tatsächlich installiert werden soll, noch nicht getroffen wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Pläne der Rothosen sehen vor, Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. So soll vor allem Claus Costa Kompetenzbereiche abtreten. Der Direktor Profifußball soll sich zwar „weiterhin schwerpunktmäßig um die Themenbereiche Kaderplanung, Transfers und Scouting kümmern“, andere Aufgaben in der Kabine, die näher an der Mannschaft sind, könnte aber der neue Manager übernehmen.