Kontakt aufgenommen: Favre-Klub an Gosens dran

Groß war die Enttäuschung bei Robin Gosens, dass ihn Bundestrainer Hansi Flick nicht für den deutschen WM-Kader nominiert hat. Die Kehrseite der Medaille: Der 28-Jährige kann nun fernab der auf Katar fokussierten Öffentlichkeit über sein nächstes Karriereziel sinnieren. Sein Klub Inter Mailand würde ihm jedenfalls bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen.

Fast zwangsläufig waren es in den vergangen Wochen vor allem Bundesligisten, bei denen Gosens, der gerne wieder in seiner Heimat spielen würde, gehandelt wurde. Ausgemacht ist eine Deutschland-Rückkehr aber keineswegs. Wie unsere französische Partnerseite Foot Mercato erfahren hat, zeigt auch OGC Nizza Interesse am linken Schienenspieler.

Der Verein des langjährigen Bundesliga-Trainers Lucien Favre hat bereits Gosens’ Management kontaktiert und Informationen eingeholt. In einem fortgeschrittenen Stadium sind die Avancen nach Informationen von Foot Mercato aber noch nicht. Gerne würden sich die Südfranzosen im Winter auf der linken Seite verstärken.

Favre-Klub mit hohen Ambitionen

Nizza ist nicht nur aufgrund der warmen Côte d'Azur eine attraktive Adresse. Der englische Unternehmer Jim Ratcliff will den OGC mit viel Geld zum großen Herausforderer von Paris St. Germain aufbauen. Langfristig soll Nizza Frankreichs Nummer zwei werden – mindestens.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn ein solch ambitionierter Klub Gosens reizen würde. Das gilt aber auch für einen möglichen Premier League-Aufenthalt bei Leicester City. Und dann sind da eben noch die Lockrufe aus Deutschland. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg waren zuletzt in der Verlosung.